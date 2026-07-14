L'Aston Villa conferma il suo portiere Emiliano Martinez, rifiutando ogni offerta. La Juventus, che aveva identificato Vicario come alternativa, ora si concentra nuovamente sul portiere dell'Empoli. La società inglese ha deciso di non cedere il giocatore, mantenendo il contratto in essere. La trattativa tra le due squadre si è fermata, e la Juventus riprende i contatti con l'agente di Vicario.

Un muro sempre più duro da superare. L'Aston Villa non cede di un centimetro per Emiliano Martinez, individuato dalla Juve come profilo preferito per raccogliere l'eredità di Di Gregorio e portare esperienza, personalità e leadership tra i pali della Continassa. L'argentino, 34 anni da compiere, legato al club inglese da un contratto in scadenza nel 2029, è attualmente impegnato al Mondiale e, per il momento, non ha intenzione di farsi distrarre dal suo futuro quando si sta giocando la possibilità di confermarsi per la seconda volta campione del mondo. Così, nella dialettica tra i dirigenti bianconeri, che hanno già un accordo... 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - "Il Dibu Martinez non si muove": l'Aston Villa chiude la porta, e la Juve si rituffa su Vicario. I dettagli

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DIBU MARTÍNEZ AL ASTON VILLA: La final que puede romper la maldición

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