Il conduttore ha spiegato di aver deciso di lasciare la Rai dopo 22 anni, citando tensioni interne e richieste non esaudite come motivazioni principali. Ha aggiunto di aver accettato una proposta di Mediaset, senza fornire dettagli sui rapporti con l’azienda pubblica. La sua comunicazione si è concentrata sul racconto delle motivazioni personali, senza entrare in ulteriori specifiche o commenti. Non sono state rivelate altre informazioni sui processi interni o sulle trattative.

M ilo Infante rompe il silenzio sul suo addio alla Rai e racconta per la prima volta le ragioni che lo hanno portato ad accettare la proposta di Mediaset dopo 22 anni nel servizio pubblico. In una lunga intervista a Il Messaggero, il giornalista ricostruisce un percorso fatto di tensioni interne, richieste rimaste senza risposta e della convinzione che il suo ciclo a Viale Mazzini fosse ormai concluso. Dal 24 agosto inizierà la nuova esperienza su Rete 4 con un programma di cronaca che, assicura, avrà un’identità diversa rispetto a Ore 14. Nuove fiction Rai da non perdere: i titoli che vedremo in tv nei prossimi mesi X Leggi anche › Barbara D’Urso e l’ipotesi (naufragata) di diventare la Oprah Winfrey italiana Perché Milo Infante ha lasciato la Rai. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Il conduttore parla di tensioni interne e di richieste senza risposta: ecco com'è andata secondo il suo racconto

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