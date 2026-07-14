Il Chelsea vuole un nuovo accordo per Sol Gordon tra i collegamenti con l’Arsenal
Il Chelsea sta cercando di negoziare un nuovo contratto con il calciatore Sol Gordon. Il club ha avuto collegamenti con l’Arsenal riguardo alla trattativa. Nel frattempo, Reece James del Chelsea si è confrontato con Gabriel Martinelli dell’Arsenal in una partita.
Sito inglese: Reece James del Chelsea viene sfidato da Gabriel Martinelli dell’Arsenal (foto di Ryan PierseGetty Images) Il Chelsea spera di concordare un nuovo contratto con Sol Gordon. L’ala 18enne è molto apprezzata all’interno del club e ha lasciato il segno nelle squadre giovanili. Secondo Football Insider, Arsenal, Leeds United ed Everton stanno tenendo d’occhio Gordon e potrebbero cercare di fare una mossa nei prossimi mesi. Il Chelsea è determinato a mantenerlo al club ed è disposto a offrirgli un prolungamento del contratto. Ha un contratto con il Chelsea fino al 2027. I Blues non vorranno perdere un giovane giocatore di talento come lui, e resta da vedere se riusciranno a convincerlo a impegnare il suo futuro a lungo termine nel club. 🔗 Leggi su Justcalcio.com
Vagabundo Detiene Un Autobús Para Salvar A Una CEO Y Ella Le Propone Matrimonio
Notizie e thread social correlati
Chelsea avvia il processo per nominare il nuovo allenatore 2026-27, con collegamenti a Fabregas.Il club ha ufficialmente avviato il procedimento per individuare l’allenatore che guiderà la squadra nella stagione 2026-27.
Palestra tra Inter e Chelsea, Xabi Alonso lo vuole nella sua squadra: il giocatore parlerà con agente e AtalantaXabi Alonso ha espresso interesse per portare Marco Palestra nel suo team, il Chelsea.