Il Chelsea sta cercando di negoziare un nuovo contratto con il calciatore Sol Gordon. Il club ha avuto collegamenti con l’Arsenal riguardo alla trattativa. Nel frattempo, Reece James del Chelsea si è confrontato con Gabriel Martinelli dell’Arsenal in una partita.

Sito inglese: Reece James del Chelsea viene sfidato da Gabriel Martinelli dell’Arsenal (foto di Ryan PierseGetty Images) Il Chelsea spera di concordare un nuovo contratto con Sol Gordon. L’ala 18enne è molto apprezzata all’interno del club e ha lasciato il segno nelle squadre giovanili. Secondo Football Insider, Arsenal, Leeds United ed Everton stanno tenendo d’occhio Gordon e potrebbero cercare di fare una mossa nei prossimi mesi. Il Chelsea è determinato a mantenerlo al club ed è disposto a offrirgli un prolungamento del contratto. Ha un contratto con il Chelsea fino al 2027. I Blues non vorranno perdere un giovane giocatore di talento come lui, e resta da vedere se riusciranno a convincerlo a impegnare il suo futuro a lungo termine nel club. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - Il Chelsea vuole un nuovo accordo per Sol Gordon tra i collegamenti con l’Arsenal

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