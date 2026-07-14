Il caso dello scooter di un avvocato incendiato a Catanzaro | due uomini arrestati

Due uomini sono stati arrestati a Catanzaro con l’accusa di aver appiccato un incendio doloso allo scooter di un avvocato il 12 giugno 2026. L’incendio ha causato danni all’unità motrice e a parti dell’area circostante. Le forze dell’ordine hanno identificato i sospetti attraverso le testimonianze e le immagini di sorveglianza. Gli arresti sono stati eseguiti nelle ore successive all’evento. Le indagini proseguono per chiarire eventuali altri collegamenti e motivazioni dell’atto.

Due persone sono state arrestate con l’accusa di incendio doloso e danneggiamento a Catanzaro, dopo che lo scooter di un avvocato è stato dato alle fiamme il 12 giugno 2026. L’ordinanza di custodia cautelare in carcere è stata emessa dal G.I.P. su richiesta della Procura della Repubblica, mentre le indagini sono state condotte dalla Squadra Mobile. Le indagini e l’esecuzione dell’arresto Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, nei giorni scorsi il personale della Questura di Catanzaro ha dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di due soggetti. Il provvedimento è stato emesso dal G.I.P. presso il Tribunale di Catanzaro, su richiesta della Procura della Repubblica, nell’ambito delle indagini relative a un grave episodio di incendio doloso. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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