Il carcere visto da dentro mobilitazione società civile L’appello di don Ciotti

Le condizioni delle carceri sono al centro di un dibattito pubblico, con associazioni e organizzazioni che chiedono interventi immediati. La società civile si mobilita per affrontare il sovraffollamento e il disagio tra i detenuti, evidenziando la necessità di risposte concrete. L’appello si concentra sulla situazione interna delle strutture penitenziarie e sulla richiesta di misure per migliorare le condizioni di vita. La questione ha ripreso attenzione dopo le denunce sui problemi strutturali e umanitari nelle carceri.

Il tema delle condizioni nelle carceri torna al centro del dibattito pubblico. Associazioni e organizzazioni della società civile chiedono interventi urgenti per affrontare sovraffollamento e disagio. Tra le voci più autorevoli quella di don Luigi Ciotti. Servizio di Fausto Nicastro RETE BLU S.p.a - Sede Legale Roma (RM) Via Aurelia 796 – CAP 00165 Roma Capitale sociale Euro 6.980.000,00 i.v C.F. e Numero d’iscrizione del Registro delle Imprese di ROMA 03922811009. 🔗 Leggi su Tv2000.it

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Il carcere visto da dentro, mobilitazione società civile. Lappello di don Ciotti

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