Il grande coraggio di don Ciotti Il prete ucciso dalla Mafia

Recentemente si è parlato del sacrificio di un sacerdote ucciso dalla mafia, un episodio che ha attirato l’attenzione dell’opinione pubblica. La vicenda ha suscitato numerosi commenti e riflessioni sulla figura di chi, come don Ciotti, si è impegnato contro le organizzazioni criminali. La notizia ha riacceso il dibattito sulla sicurezza di chi si oppone alla criminalità organizzata e sulla tutela delle persone che rischiano la vita per difendere i valori di legalità.

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Le formiche non sono coraggiose, o meglio: non sono animali noti per il loro coraggio. Nemmeno i sacerdoti sono noti per essere coraggiosi, se si pensa ad esempio a Don Abbondio dei Promessi sposi. Eppure questa che raccontiamo è una storia di coraggio, che ha come protagonisti una formica e un sacerdote. Assieme ad altre 1.116 persone: le vittime innocenti della mafia. Il prete protagonista della nostra storia è Don Ciotti, fondatore di Libera, l’associazione che dal 1994 si occupa di combattere le mafie e promuovere la legalità. La formica, invece, è il simbolo, per il 2026, della Giornata nazionale in ricordo delle vittime innocenti delle mafie, che si tiene ogni anno, da trent’anni, il 21 Marzo.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Il grande coraggio di don Ciotti. Il prete ucciso dalla Mafia ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate 20 febbraio 1916, l’omicidio di Don Giorgio Gennaro a Brancaccio: il primo prete ucciso dalla mafiaIl 20 febbraio 1916, veniva ucciso a colpi di fucile il parroco di Ciaculli, don Giorgio Gennaro classe 1866, mentre faceva ritorno nella sua casa in... 1916: il primo prete ucciso dalla mafia e la verità di un disertoreIl 20 febbraio 1916, il sacerdote don Giorgio Gennaro veniva assassinato a colpi di fucile mentre rientrava nella sua abitazione situata in contrada... Argomenti più discussi: Il grande coraggio di don Ciotti. Il prete ucciso dalla Mafia; Passepartout 2026: da Ravera, a don Ciotti fino a Base e Quirico, ad Asti una settimana per ascoltare le voci del nostro tempo [GALLERIA FOTOGRAFICA]. Gino Strada, il saluto di Don Ciotti: Per ricordarlo dobbiamo tutti darci una mossaCon la sua morte l'Italia perde molto coraggio, perché lui era un uomo di coraggio che si è battuto contro la guerra e per i diritti. Così Don Luigi Ciotti, fondatore di Libera e amico di Gino ... milano.repubblica.it Don Ciotti: Il volontariato fa la sua parte, ma non può sostituirsi alle istituzioniIl fondatore del Gruppo Abele e di Libera ospite a Trento: bisogna abitare le periferie della fragilità, dice ... rainews.it