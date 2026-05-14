Il grande coraggio di don Ciotti Il prete ucciso dalla Mafia
Recentemente si è parlato del sacrificio di un sacerdote ucciso dalla mafia, un episodio che ha attirato l’attenzione dell’opinione pubblica. La vicenda ha suscitato numerosi commenti e riflessioni sulla figura di chi, come don Ciotti, si è impegnato contro le organizzazioni criminali. La notizia ha riacceso il dibattito sulla sicurezza di chi si oppone alla criminalità organizzata e sulla tutela delle persone che rischiano la vita per difendere i valori di legalità.
Le formiche non sono coraggiose, o meglio: non sono animali noti per il loro coraggio. Nemmeno i sacerdoti sono noti per essere coraggiosi, se si pensa ad esempio a Don Abbondio dei Promessi sposi. Eppure questa che raccontiamo è una storia di coraggio, che ha come protagonisti una formica e un sacerdote. Assieme ad altre 1.116 persone: le vittime innocenti della mafia. Il prete protagonista della nostra storia è Don Ciotti, fondatore di Libera, l’associazione che dal 1994 si occupa di combattere le mafie e promuovere la legalità. La formica, invece, è il simbolo, per il 2026, della Giornata nazionale in ricordo delle vittime innocenti delle mafie, che si tiene ogni anno, da trent’anni, il 21 Marzo.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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