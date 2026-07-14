Il cantiere per l’asilo di Borgonuovo è fermo da oltre dieci giorni. Il Comitato Salvaguardiamo i nostri figli ha chiesto spiegazioni al Comune, sottolineando che, secondo le proprie verifiche con foto, i lavori non sono stati completati entro la scadenza prevista dai fondi del PNRR. I genitori chiedono un intervento immediato e risposte ufficiali.

Servono risposte. Le chiede il Comitato Salvaguardiamo i nostri figli, sull’asilo di Borgonuovo, Capannori. "Sono trascorsi 10 giorni dal nostro intervento con cui documentavamo, con foto, che il cantiere non risultava concluso alla scadenza prevista per gli interventi finanziati dal PNRR. In quell’occasione abbiamo posto alcune domande semplici e precise all’amministrazione comunale e che riguardavano il rispetto delle tempistiche, la tutela delle risorse pubbliche e le eventuali conseguenze economiche per il Comune. "Ad oggi – scrive il Comitato –, nessuna risposta. Ma il silenzio non cancella i fatti. Nel frattempo abbiamo continuato ad analizzare gli atti ufficiali del Comune, e ciò che emerge merita di essere conosciuto da tutti i cittadini. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il cantiere per l’asilo è fermo. Altolà del Comitato dei genitori: "Il Comune ci deve rispondere"

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