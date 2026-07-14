Il campo largo tra Partito Democratico e Movimento 5 Stelle si divide sui temi principali, pochi giorni dopo l'inizio dei lavori per un programma di governo. Le discussioni tra le due forze politiche sono già tese, con differenze evidenti su alcune questioni chiave. Le riunioni si sono concentrate sui punti da affrontare, ma le divergenze emerse indicano difficoltà nel trovare un accordo condiviso.

Forse, in fin dei conti, il campo largo è troppo “largo”. Neanche il tempo di approntare i tavoli di lavoro per stilare un programma di governo che ecco già venire i nodi al pettine. Non si esagererebbe infatti nel dire che l’inaugurazione della stagione di manifestazioni congiunte, iniziate l’8 luglio a Napoli, sia stata più che altro foriera di dissidi interni. Nulla di sorprendente, d’altro canto la diversità delle forze politiche facente parti del campo largo non può che giocare contro di esso. Così è in particolare sul riarmo e sul sostegno all’Ucraina che si è venuta a formare la principale crepa nell’asse PD-M5S. A sentire le parole di Giuseppe Conte parrebbe infatti che il Partito Democratico e il Movimento 5 Stelle siano avversari più che alleati. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Il campo (troppo) largo di PD e 5 Stelle si scopre diviso sui nodi veri

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