Il Campo largo arranca Divisi sull’appoggio a Kiev e salta la manifestazione

Il campo largo ha cancellato la manifestazione prevista dopo le divergenze sull’appoggio a Kiev. Lo scontro tra le forze politiche si concentra sulla posizione riguardo al supporto militare e politico all’Ucraina. La decisione di annullare l’evento è stata comunicata ufficialmente, senza ulteriori dettagli sulle ragioni interne. La divisione tra i partiti si riflette anche nelle dichiarazioni pubbliche, mentre il dibattito sulla linea da seguire resta acceso.

di Cosimo Rossi ROMA Se il buongiorno si vede dal mattino, il fattore Ucraina – o Putin –, si profila dominus e demone dei prossimi schieramenti elettorali. Se la destra fa i conti con l’indulgenza verso Putin dell’ex generale Vannacci, il Campo largo è doppiamente lacerato: sul piano locale per la divergenza tra Pd e M5s che investe anche il riarmo europeo; in generale per l’incapacità delle forze progressiste e di Bruxelles di profilare un’alternativa di pace rispetto al foraggiamento di una guerra che le declinanti potenze europea e russa stanno conducendo sulla pelle dello stremato popolo ucraino. A dimostrazione di una divisione... 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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