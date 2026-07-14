Il cambiamento climatico avanza incontrastato e il WWF lancia l’allarme | L’inazione nel contrastarlo ha effetti sulla vita di tutti noi

Il cambiamento climatico, in larga misura causato o quantomeno aggravato dall’attività umana, è ormai sotto gli occhi di tutti. Malgrado ciò, secondo quanto denuncia il WWF, si fa sempre troppo poco per mitigarlo. Come si legge nella nota dell’organizzazione ambientalista, “anni di immobilismo e disattenzione alla crisi climatica stanno presentando, giorno dopo giorno, conti sempre più salati”. “L’inazione nel contrastare il cambiamento climatico, abbattendo le emissioni climalteranti, e nell’adottare efficaci misure di adattamento ha ormai effetti sulla vita di tutti noi. In Lombardia, la scarsità della risorsa idrica inizia a determinare problemi non solo all’ecosistema, ma anche alle attività umane, ad iniziare dall’agricoltura. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

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