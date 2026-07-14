Il cambiamento climatico avanza incontrastato e il WWF lancia l’allarme | L’inazione nel contrastarlo ha effetti sulla vita di tutti noi
Il WWF avverte che il cambiamento climatico avanza senza sosta, aggravato dall’attività umana. Nonostante l’evidenza, si registra un continuo sottoinvestimento nelle misure di contrasto. L’organizzazione sottolinea che l’inazione ha conseguenze sulla vita di tutti, evidenziando come la situazione richieda interventi più decisi. Finora, le azioni messe in campo risultano insufficienti rispetto alla gravità del fenomeno.
Il cambiamento climatico, in larga misura causato o quantomeno aggravato dall’attività umana, è ormai sotto gli occhi di tutti. Malgrado ciò, secondo quanto denuncia il WWF, si fa sempre troppo poco per mitigarlo. Come si legge nella nota dell’organizzazione ambientalista, “anni di immobilismo e disattenzione alla crisi climatica stanno presentando, giorno dopo giorno, conti sempre più salati”. “L’inazione nel contrastare il cambiamento climatico, abbattendo le emissioni climalteranti, e nell’adottare efficaci misure di adattamento ha ormai effetti sulla vita di tutti noi. In Lombardia, la scarsità della risorsa idrica inizia a determinare problemi non solo all’ecosistema, ma anche alle attività umane, ad iniziare dall’agricoltura. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it
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