Un’ondata di caldo intenso sta colpendo l’Italia, con quattro città sotto allerta rossa e la Sardegna che potrebbe raggiungere i 45 gradi. Le temperature stanno salendo ovunque, superando i 40 gradi, accompagnate da afa pesante. La terza ondata di calore dell’estate 2026 è in corso e si fa sempre più forte, sotto un’onda di calore proveniente dal Nord Africa.

L’Italia boccheggia davanti alla terza ondata di calore dell’estate 2026 che non accenna a placarsi e, anzi, si fa sempre più aggressiva. Da oggi, infatti, le temperature sfiorano i 40 gradi da Nord a Sud, con afa opprimente e un anticiclone nord-africano che stritola lo stivale. Uno scenario che per la giornata di oggi, martedì 14 luglio, ha spinto il Ministero della Salute a diramare il consueto bollettino sulle ondate di calore, e il quadro che emerge è tutt’altro che rassicurante: crescono ancora le città da bollino rosso, il livello più alto di allerta. Le città da bollino rosso: qui scatta l’emergenza. Sono quattro le città che oggi si trovano in “condizioni climatiche di emergenza”, il livello 3 del sistema di allarme nazionale, con possibili effetti negativi anche sulla popolazione sana: Brescia, Firenze, Perugia e Torino. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - Il caldo africano fa paura, scatta l’allerta rossa in 4 città italiane. Sotto osservazione la Sardegna dove la temperatura potrebbe toccare i 45 gradi

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CALDO: SCATTA L'ALLERTA GIALLA PER IL VENETO | 18/06/2026

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