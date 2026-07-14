Il calciatore più bello del mondo gioca nell' Udinese

Maduka Okoye ha un sito personale, mentre altri calciatori di grande fama come Jude Bellingham e Paulo Dybala non ne hanno uno ufficiale. Lionel Messi e Kylian Mbappé, invece, possiedono un proprio sito. La ricerca si riferisce al 2026 e coinvolge alcuni dei giocatori più noti a livello internazionale.

Maduka Okoye ha un suo sito personale. Pensateci, quanti calciatori hanno il proprio sito personale nel 2026? Ho fatto una breve ricerca. Jude Bellingham non ce l’ha (non ufficiale, almeno), Paulo Dybala non ce l’ha, Lionel Messi e Kylian Mbappé ce l’hanno. Il sito ufficiale di Messi è piuttosto aggiornato, quello del francese invece è ancora fermo ai tempi del Paris Saint-Germain. Se ci pensate il sito ufficiale ha il sapore della fanzine, qualcosa di anni 2000, in cui il sito era il medium principale tra tifoso e giocatore. Oggi ci suona fuori dal tempo, pomposo. intanto Maduka Okoye ha un suo sito ufficiale. Di questi giorni torna utile, considerando che il portiere dell’Udinese, da un giorno all’altro, ce lo siamo trovati nei nostri di Instagram. 🔗 Leggi su Ultimouomo.com

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