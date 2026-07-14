Un'operazione con armi da fuoco ha coinvolto le case occupate nel quartiere Gratosoglio, causando scontri con gli inquilini di via Saponaro. Gli abitanti hanno riferito di sentirsi sotto assedio e di vivere in condizioni di paura costante. La presenza di persone non autorizzate e attività illegali ha portato a una situazione di grave disagio e insicurezza, con le forze dell’ordine impegnate per tentare di ristabilire l’ordine. Nessuna informazione ufficiale sui dettagli dell’intervento o sui responsabili.

Milano, 14 luglio 2026 – “La situazione è fuori controllo. Il palazzo è completamente invaso da abusivi e delinquenti. Noi viviamo nel terrore”. Così i residenti di Gratosoglio descrivono il complesso Aler di via Saponaro 1A che la notte scorsa è stato teatro di un blitz a mano armata: colpi esplosi con un fucile da caccia in uno degli alloggi occupati, indirizzati a un diciannovenne marocchino che è stato ferito a un piede e trasportato in codice giallo all’Humanitas di Rozzano, non in pericolo di vita. Sparatoria al interno dello stabile in via Saponaro 1A, Milano, 13 Luglio 2026 AnsaAndrea Fasani La spedizione punitiva . Un’aggressione che ha tutti i contorni di una spedizione punitiva. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Il blitz punitivo col fucile fra le case occupate del Gratosoglio, la rabbia degli inquilini di via Saponaro sotto ostaggio: “Qui non esiste più la legge”

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