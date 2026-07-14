Il 14 luglio 1979, un personaggio animato noto come Lady Oscar, simbolo di emancipazione femminile, è scomparsa. La sua figura ha influenzato diverse generazioni, insegnando a sfidare gli stereotipi di genere. La data coincide anche con un anniversario storico, il 14 luglio 1789, giorno della presa della Bastiglia, evento che portò alla Rivoluzione Francese e alla fine della monarchia. In Francia, quella data viene commemorata come festa nazionale.

Il 14 luglio 1789 la Francia cambiò per sempre il proprio assetto grazie alla presa della Bastiglia che, di fatto, diede il via alla Rivoluzione Francese e segnò la fine della monarchia; secoli dopo, il Paese ricorda quell’evento epocale con una festa nazionale. Per gli otaku, invece, si tratta di un giorno dolceamaro: la data, infatti, corrisponde a quella della morte di uno dei personaggi più amati e iconici dell’animazione: Oscar François de Jarjayes, che tutti conosciamo come Lady Oscar. Nata in Giappone dalla fantasia e dalla matita della fumettista Riyoko Ikeda, l’eroina del manga Versailles no Bara ( Le Rose di Versailles ) diventò la protagonista dell’omonimo anime tra il 1972 e il 1973, riscuotendo un successo clamoroso. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Il 14 luglio 1979 “moriva” Lady Oscar, l’eroina animata che ha insegnato a generazioni di donne come sovvertire gli stereotipi di genere

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