Le aziende devono affrontare un cambiamento nel modello di tarifazione dell’IA, passando da tariffe fisse a quelle a consumo. Questa transizione ha causato un aumento dei costi inaspettato, con bollette più alte del previsto. La modifica del sistema di pagamento comporta un impatto diretto sui bilanci, senza alternative immediate per contenere le spese. Le imprese si trovano quindi a dover gestire un incremento dei costi legato all’utilizzo variabile dei servizi di intelligenza artificiale.

L’intelligenza artificiale smette di essere un all you can eat e passa ai servizi “alla carta”. Risultato: costi imprevisti ed elevati in bolletta a fine mese. 🔗 Leggi su Repubblica.it

© Repubblica.it - IA, si passa dalle tariffe fisse a quelle a consumo: per le aziende è un choc, quali soluzioni

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