Nuovi formati e soluzioni per il consumo contemporaneo le novità Casalasco

Da ilpiacenza.it 11 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Casalasco, azienda specializzata nella lavorazione e commercializzazione di prodotti a base di pomodoro, partecipa a Tuttofood presentando nuovi formati e soluzioni per il consumo contemporaneo. La società si occupa dalla selezione alla trasformazione del pomodoro da industria, gestendo tutte le fasi del processo. La presenza alla fiera si inserisce nel quadro di un mercato agroalimentare in continuo sviluppo e innovazione.

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In un contesto in cui il mercato agroalimentare evolve rapidamente, Casalasco, Gruppo agroalimentare leader nella selezione, coltivazione, trasformazione del pomodoro da industria, confezionamento e commercializzazione dei suoi derivati, torna a Tuttofood con una visione chiara: rinnovare il.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

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