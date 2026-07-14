I poliziotti della Questura di Prato a lezione di… defibrillatore

I poliziotti della Questura di Prato hanno partecipato a un corso di formazione sull’uso del defibrillatore. L’addestramento, che si è svolto nelle ultime settimane, ha previsto esercitazioni pratiche e sessioni teoriche per migliorare le competenze sul primo soccorso cardiaco. La formazione si inserisce in un progetto di cardioprotezione promosso da un’associazione locale e coinvolge anche altri enti pubblici e privati.

Prato, 14 luglio 2026 – Si conclude il progetto di cardioprotezione promosso dalla ETS Regalami un Sorriso in collaborazione con la Questura di Prato. Si è infatti svolto il quinto e ultimo corso per operatori BLSD, tenuto dal formatore e istruttore BLSD accreditato dalla Regione Toscana, Luigi Vizia, che ha completato la formazione degli equipaggi dei cinque turni delle volanti in servizio. Con questo ultimo appuntamento sono circa 50 gli operatori della Polizia di Stato che hanno acquisito le competenze necessarie per intervenire nelle emergenze cardiopolmonari, rafforzando in maniera significativa il livello di sicurezza sul territorio. https:www. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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