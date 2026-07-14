Durante i Mondiali 2026, tre giocatori inglesi hanno attirato l’attenzione: Burn, Spence e Henderson. I loro nomi sono diventati centrali nelle cronache calcistiche, con Burn che segna e difende con energia, Spence che si distingue per la sua velocità e Henderson che organizza il centrocampo. Nel frattempo, il paragone tra Bellingham e Gascoigne di Italia ’90 sottolinea l’impatto di alcuni giovani talenti inglesi in questa competizione.

L’Inghilterra ha trovato in Burn, Spence e Henderson dei nuovi eroi. L’analisi su quanto sta facendo la Nazionale ai Mondiali 2026. La Coppa del Mondo si conferma lo scenario perfetto in cui si forgiano le leggende del calcio, ma è anche il luogo in cui nascono inattesi idoli popolari. La spedizione calcistica di questa stagione sta regalando all’Inghilterra non solo conferme sul talento dei suoi fuoriclasse, ma anche una nuova e affascinante generazione di eroi di culto cresciuti all’ombra dei riflettori principali. Tre figure in particolare, profondamente radicate nel tessuto geografico e sociale inglese, hanno conquistato il cuore del paese secondo The Telegraph. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

Segui gli aggiornamenti su Italia.

© Calcionews24.com - I nuovi eroi dell’Inghilterra: Burn, Spence e Henderson. E Bellingham viene paragonato a Gascoigne di Italia ’90

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Burn e la battuta su Bellingham: "Un leader dell'Inghilterra anche se ha 12 anni"Il difensore dell'Inghilterra ha commentato l'esordio di Jude Bellingham ai Mondiali, definendolo un leader nonostante abbia solo 12 anni.

GUARDA: Bellingham mette a segno una doppietta di 90 secondi prima che il Messico reagisca contro l’InghilterraJude Bellingham ha segnato due gol in meno di 90 secondi, portando l’Inghilterra in vantaggio durante la partita di Coppa del Mondo.