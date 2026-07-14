I Mondiali social | chi vince sulle piattaforme digitali

Le partite del Mondiale stanno per concludersi, con un seguito di pubblico sui social media che si manifesta attraverso milioni di post, commenti e condivisioni. Le piattaforme digitali mostrano una forte attività di utenti che commentano le partite, condividono contenuti e discutono delle squadre coinvolte. Nonostante l'assenza della nazionale italiana, le discussioni online riguardano soprattutto le prestazioni delle squadre partecipanti, i risultati e le analisi degli esperti. La copertura digitale si concentra prevalentemente sui momenti salienti e sui calci di rigore.

Siamo alle battute finali di questo Mondiale che da italiani abbiamo seguito con un certo distacco, non tanto per gli orari notturni degli incontri, quanto per la mancata partecipazione degli azzurri che ha raffreddato gli entusiasmi. Eppure, sulle piattaforme social l’attenzione degli utenti ha fatto registrare numeri da record. Basti pensare che solo gli account ufficiali della Fifa, dallo scorso 11 giugno, giorno del match inaugurale tra il Messico e il Sud Africa, a oggi hanno incassato complessivamente oltre 15 miliardi di visualizzazioni, di cui ben 11 sono quelle ottenute dai video pubblicati sull’account di TikTok. Proprio quest’ultimo profilo, ha visto crescere in queste settimane i follower di circa 25 milioni, passando così da una fanbase di 57. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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BOSNIA - ITALIA: chi vince va ai Mondali, chi perde va a casa.

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