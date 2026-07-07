Richard Gere e sua moglie hanno annunciato di aver lasciato Hollywood per trasferirsi a La Moraleja, alle porte di Madrid. La coppia ha spiegato di voler crescere i figli lontano dall'ambiente dello spettacolo. Secondo quanto riportato, hanno scelto la nuova residenza per vivere in un quartiere più tranquillo e familiare. Non sono stati forniti dettagli sul loro trasferimento o su altri membri della famiglia. La decisione è stata comunicata attraverso fonti vicine ai protagonisti.

L'attore e la moglie prendono così il meglio dalla loro nuova vita nel quartiere di La Moraleja, alle porte di Madrid. Come riporta Hola!, Richard Gere viene spesso avvistato mentre fa commissioni, passeggia indisturbato per Madrid e si impegna nell'attivismo, sostenendo organizzazioni benefiche, come la no-profit Hogar Sí, che si impegna a combattere il problema dei senzatetto. L'attore aveva raccontato le ragioni del trasferimento durante un'ospitata al The Tonight Show di Jimmy Fallon: «Mia moglie è spagnola, quindi trascorreremo alcuni anni a Madrid. I nostri figli sono bilingue, quindi lì potranno crescere e svilupparsi al meglio». 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Richard Gere, George Clooney e le altre star che hanno lasciato Hollywood: «Vogliamo crescere i figli lontano da lì»

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George Clooney Presents Best Picture – Drama | 83rd Annual Golden Globes

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