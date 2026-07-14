Il settore della ristorazione affronta difficoltà legate alla mancanza di personale e ai costi crescenti. Il presidente dell’Associazione Cuochi della Provincia di Fermo e direttore di un hotel locale ha evidenziato come trovare lavoratori qualificati sia sempre più complicato, mentre le spese operative sono aumentate in modo sostenuto. La situazione sta mettendo sotto pressione le attività, che devono fronteggiare sfide economiche e di risorse umane.

Guido Tassotti è l’attuale presidente dell’ Associazione Cuochi della Provincia di Fermo APS e direttore dell’Hotel Astoria di Fermo. All’instancabile chef abbiamo voluto porre alcune domande sulla situazione del suo comparto. Come sta andando la ristorazione nella nostra provincia? "Il mio pensiero non si basa su fredde statistiche, ma sulla lettura quotidiana di una realtà che è cambiata profondamente, soprattutto dopo la pandemia. Sono cambiate le abitudini dei clienti e si stanno consolidando nuove mode. Assistiamo a strategie scientificamente studiate dalle multinazionali dell’alimentazione, rivolte specialmente ai giovani, che puntano all’omologazione del prodotto e al contenimento dei costi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - I guai della ristorazione: "Personale introvabile e i costi sono insostenibili"

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