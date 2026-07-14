Il 4 maggio 2017 è considerato il giorno in cui il fenomeno dei calzini divertenti è terminato.

È difficile dire quando sia nato il fenomeno dei “calzini divertenti”, ma si può affermare con certezza quando è finito: il 4 maggio 2017. È il giorno in cui il primo ministro canadese Justin Trudeau incontrò il primo ministro irlandese Enda Kenny indossando un sobrio completo color antracite, ravvivato da un paio di calzini a tema Star Wars con R2-D2 e C-3PO. Non era la prima volta che Trudeau veniva fotografato con calzini eccentrici: nella sua collezione c’erano modelli con foglie d’acero, arcobaleni in omaggio al Pride e motivi rossi per il Capodanno cinese. Ma la sua ostentazione, sotto i riflettori, del merchandising ispirato al motto... 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - I calzini divertenti sono tornati di moda?

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