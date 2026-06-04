Su TikTok sono tornate di tendenza le statuette di Thun, tra cui angioletti e presepi, che ricordano le decorazioni delle case di famiglia degli anni Duemila. La moda coinvolge principalmente la Generazione Z, che riutilizza e condivide immagini di queste figurine tradizionali. Le creazioni sono spesso mostrate in contesti domestici, come credenze e mensole, richiamando ambienti familiari e ricordi di infanzia. La riscoperta si manifesta attraverso video e post che evidenziano la presenza di queste statuette nelle case di oggi.

Chiudete gli occhi e tornate con la mente ai primi anni Duemila. Visualizzate la pesante credenza in legno massello nel salotto della nonna, le vetrinette “da non toccare” oppure le mensole di quella zia che passava i fine settimana a spolverare la sua collezione infinita. Lì, fieri e inamovibili, troneggiavano gli angioletti dalle guance paffute e dai toni caldi della terra, ma anche animaletti serafici, sposini, campanelle, tazze decorate, statuette da battesimo, da comunione, da Natale, da anniversario. Erano il feticcio assoluto della massaia italiana, il Santo Graal del collezionismo casalingo in cui il presepe in ceramica, pezzo dopo pezzo, assumeva le dimensioni di un plastico urbanistico. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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© Ilfattoquotidiano.it - Thun conquista la Gen Z: perché angioletti, presepi e statuette da credenza sono tornati di moda su TikTok

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