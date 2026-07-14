I benefici dell' avocado per la pelle secca e i prodotti da provare
L’avocado è un frutto, più precisamente una bacca, secondo l’Organizzazione Mondiale dell’Avocado.
A differenza di quanto potremmo pensare l’avocado non è un ortaggio, come spiega WAO, l’Organizzazione Mondiale dell’Avocado: «Per la scienza è un frutto a tutti gli effetti e, per la precisione, è una bacca. Proprio come l'uva o i mirtilli! Mentre la maggior parte della frutta è ricca di zuccheri, l'avocado ne contiene pochissimi. La sua evoluzione lo ha invece portato ad immagazzinare energia sotto forma di olio di avocado, ricco e benefico. Se finora lo avete scambiato per una verdura a causa del suo sapore, sappiate che state mangiando un vero capolavoro evolutivo, la cui struttura stratificata è il risultato di un adattamento avvenuto in migliaia di anni. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
5 Amazing Benefits of Avocado
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Temi più discussi: L'avocado non è solo buono da mangiare: i migliori prodotti per pelle e capelli a base del superfood; Non mangiare l'avocado da solo, mangialo con questo e i benefici saranno moltiplicati.; La bevanda di tendenza avocado e cocco giovane sta facendo scalpore, ma i medici consigliano di limitarne il consumo.
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