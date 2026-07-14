i 25 film migliori di sempre secondo il pubblico di rotten tomatoes

Rotten Tomatoes ha pubblicato una classifica dei 25 film più apprezzati dal pubblico. La lista si basa sui voti degli utenti e si distingue da quella di IMDB, che da anni presenta una lista di 250 migliori film di sempre. La selezione include titoli che hanno ricevuto alte valutazioni e popolarità tra gli spettatori, offrendo un nuovo punto di riferimento per gli appassionati di cinema. La classifica riflette le preferenze recenti degli utenti, differenziandosi da le liste storiche di altri database.

Per anni, la lista dei 250 migliori film di sempre, disponibile su IMDB ha rappresentato un pilastro, soprattutto per i cinefili più attenti, online e offline. Certo, quella stessa, lista con i suoi bravi voti dall'1 al 10 esiste ancora, come si può notare, anche se, per via del peggioramento costante dei servizi che Internet subisce dal 2010, anche IMDb è ormai solo uno dei tanti siti web che non funzionano più come una volta. In effetti, la stessa sorte sembrerebbe toccata a Rotten Tomatoes, il celebre -e comodissimo- aggregatore di recensioni. Anche se used to mainly collect links to reviews of a given movie in one place, cosa che in... 🔗 Leggi su Gqitalia.it

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Every PAUL THOMAS ANDERSON Movie Ranked & Reviewed (IMDB, Letterboxd, Rotten Tomatoes)

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