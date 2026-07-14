Hunt | Dobbiamo parlare di James | il documentario sul leggendario defunto pilota di Formula 1 entra in produzione

È stato annunciato che il documentario su un celebre pilota di Formula 1 sta attualmente in produzione. Il film si concentrerà sulla vita e la carriera di questa figura iconica delle corse, offrendo dettagli sulla sua storia e le sue imprese. La produzione è stata confermata da fonti di settore e si prevede che il progetto venga completato nei prossimi mesi. Nessuna data di uscita è stata ancora comunicata.

Hunt: We Need to Talk About James è entrato in produzione. Deadline rivela che il docufilm su una delle figure più leggendarie delle corse, è in produzione. Il lungometraggio documentario, targato Deep Fusion, esamina la vita colorata di James Hunt, il pilota britannico di Formula 1 morto nel 1993 a soli 43 anni. Il campione di F1 Damon Hill e il magnate degli sport motoristici Bernie Ecclestone sono ora contattati per contribuire al film, che verrà realizzato con il sostegno della tenuta Hunt. Un prezioso docufilm. Il documentario Hunt: Dobbiamo parlare di James, esplorerà come il ribelle Hunt è diventato uno dei personaggi più duraturi dello sport. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

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