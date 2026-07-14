hub della cura nuova rete per aiutare le famiglie

È stata avviata una sperimentazione di un nuovo hub dedicato alla cura, con l’obiettivo di migliorare il supporto alle famiglie e la qualità dell’assistenza domiciliare. La rete mira a facilitare l’incontro tra domanda e offerta di assistenti familiari, offrendo servizi più trasparenti e qualificati. La piattaforma si propone di rafforzare la domiciliarità e semplificare l’accesso alle risorse per le famiglie che necessitano di assistenza a domicilio.

Una sperimentazione innovativa per rafforzare la domiciliarità, sostenere le famiglie e rendere più semplice, qualificato e trasparente l’incontro tra domanda e offerta di assistenti familiari. È l’obiettivo della manifestazione di interesse rivolta agli enti del Terzo Settore per l’avvio della co-progettazione per “ Hub della Cura ”, nuovo modello organizzativo che sarà attivato in sette Case della Comunità sul territorio ligure, tra cui quella di La Spezia. L’Hub della Cura sarà un punto di raccordo tra persone, famiglie, caregiver, servizi territoriali, Terzo Settore e Registro regionale degli assistenti familiari, con l’obiettivo di... 🔗 Leggi su Lanazione.it

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Nasce l'hub della cura, nelle case di comunità una nuova rete per sostenere famiglie, caregiver e assistenti familiari x.com

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