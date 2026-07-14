Nell’ultimo episodio della terza stagione di House of the Dragon è stato mostrato un dettaglio sulla nascita dei draghi, risalente a migliaia di anni prima degli eventi di Game of Thrones. La scena rivela un’antica relazione tra draghi e Targaryen, collegandoli alle origini di questa stirpe. Non sono state fornite altre spiegazioni o approfondimenti sul processo di formazione dei draghi o sul loro legame con i Targaryen.

L’ultimo episodio della terza stagione di House of the Dragon ci ha regalato un dettaglio narrativo succulento sull’origine dei draghi, un mistero che affonda le radici migliaia di anni prima degli eventi di Game of Thrones e della nascita di Daenerys Targaryen. Mentre l’attenzione è tutta rivolta alla sanguinosa guerra civile che sta decimando i grandi rettili alati, lo showrunner ha piazzato un indizio chirurgico su una delle teorie più discusse e affascinanti dell’intero mondo creato da George R.R. Martin. Attenzione! Seguono possibili spoiler! Proseguite nella lettura a vostro rischio e pericolo. Rhaenyra e il faccia a faccia con l’Alto Septon. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

© Nerdpool.it - House of the Dragon 3 anticipa l’origine dei draghi di Westeros

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House Belaerys: The Other Dragonlords Who Vanished After the Doom

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