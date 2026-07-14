Un quinto film Hotel in Transylvania, intitolato “The Haunting of Hotel Transylvania”, arriverà nelle sale a ottobre 2027. Sony Pictures è pronta a distribuire il film in Nord America, mentre Amazon MGM Studios supervisionerà la distribuzione internazionale. Jennifer Kluska e Alan Hawkins sono a bordo per dirigere il quinto film con Lawrence Jonas come produttore, e Genndy Tartakovsky e Michelle Murdocca come produttori esecutivi. Vediamo i dettagli. Hotel in Transylvania 5, cosa sappiamo. “Fin dall’inizio, il film ha invitato il pubblico in un mondo in cui i mostri si sentono come una famiglia”, hanno detto Kristine Belson e Damien de Froberville, presidenti di Sony Pictures Animation. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - ‘Hotel in Transylvania 5’: il nuovo capitolo fissa la data ad ottobre 2027

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