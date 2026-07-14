Hormuz Trump | ‘Stretto aperto a tutti tranne a navi iraniane’

Il presidente degli Stati Uniti ha affermato che lo Stretto di Hormuz è aperto al traffico navale, esclusi i mezzi iraniani. La dichiarazione è stata fatta tramite un post su Truth Social, in cui si specifica che questa esclusione deriva dalla condotta della leadership iraniana, definita bugiarda, violenta e malvagia. La comunicazione sottolinea che il traffico civile può passare, mentre le navi iraniane sono escluse.

“Lo Stretto di Hormuz è aperto a tutto il traffico navale, ad eccezione di quello iraniano – e questo a causa della loro leadership bugiarda, violenta e malvagia” Lo ha dichiarato il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, in un post su Truth Social. Il capo della Casa Bianca ha quindi ribadito che gli Usa applicheranno “un blocco totale, ma solo alle navi in arrivo e in partenza dai porti iraniani o che trasportino qualsiasi cosa abbia a che fare con merci iraniane”. Il blocco navale contro l’Iran, come riferito ieri dal Centcom, sarà ripristinato stasera alle 22 ora italiana. “Dopo colloqui molto proficui con i leader del Medio Oriente, ho deciso di sostituire il rimborso del 20% agli Stati Uniti con accordi commerciali e di investimento che i vari Stati del Golfo stipuleranno con gli Usa”, ha annunciato il presidente americano. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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Trump: Lo Stretto di Hormuz aperto a tutti

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