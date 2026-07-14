Sono aperte fino al primo settembre le candidature per gli Horeca New Business Models Awards, un riconoscimento rivolto a aziende, professionisti e nuovi concept nel settore della ristorazione e dell’ospitalità. La premiazione mira a valorizzare le iniziative che stanno contribuendo alla trasformazione del settore, con l’obiettivo di riconoscere le innovazioni più significative. La call rappresenta un’opportunità per chi desidera mettere in mostra le proprie idee e progetti emergenti.

Aperte fino al 1° settembre le candidature agli Horeca New Business Models Awards, il riconoscimento dedicato ad aziende, professionisti e nuovi concept che stanno contribuendo alla trasformazione della ristorazione e dell’ospitalità. I vincitori saranno premiati il 20 ottobre a BolognaFiere, nell’ambito della prima edizione di HIP Italia, che riunirà oltre 10.000 professionisti e più di 300 aziende espositrici. Innovazione, sostenibilità e nuovi modelli di business stanno trasformando il settore della ristorazione e dell’ospitalità. Soluzioni tecnologiche, strategie aziendali e nuovi approcci all’esperienza del cliente assumono un ruolo sempre più importante per migliorare la competitività delle imprese e accompagnare l’evoluzione del mercato. 🔗 Leggi su Newsagent.it

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© Newsagent.it - HIP Italia apre la Call for Awards degli Horeca New Business Models Awards

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