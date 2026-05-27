Le Fonti Awards® 2026 | Milano celebra l’eccellenza nel business
Il 25 giugno 2026, a Milano, si sono svolti i Le Fonti Awards® 2026, riconoscimenti dedicati all’eccellenza nel settore business. La cerimonia si è tenuta presso una sede storica della città e ha premiato aziende e professionisti per le loro performance nel campo legale, finanziario e aziendale. La manifestazione ha coinvolto rappresentanti di diverse realtà imprenditoriali, con interventi e premiazioni ufficiali.
COMUNICATO STAMPA – CONTENUTO PROMOZIONALE Il 25 giugno 2026, nella prestigiosa sede di Palazzo Mezzanotte a Milano, si terrà la XVI edizione dei Le Fonti Awards®, uno degli eventi di riferimento a livello internazionale dedicati all’eccellenza nei settori del business, dell’imprenditoria e delle professioni. L’iniziativa rappresenta un momento di alto profilo nel panorama corporate globale, offrendo a aziende, manager e professionisti l’opportunità di accrescere la propria visibilità, consolidare la reputazione e sviluppare relazioni strategiche con protagonisti del mercato nazionale e internazionale. Elemento cardine della giornata sarà lo Stagira CEO Summit, un forum esclusivo pensato per favorire il confronto tra i principali decision maker del mondo economico e finanziario. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it
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