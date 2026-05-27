Le Fonti Awards® 2026 | Milano celebra l’eccellenza nel business

Notizia in breve

Il 25 giugno 2026, a Milano, si sono svolti i Le Fonti Awards® 2026, riconoscimenti dedicati all’eccellenza nel settore business. La cerimonia si è tenuta presso una sede storica della città e ha premiato aziende e professionisti per le loro performance nel campo legale, finanziario e aziendale. La manifestazione ha coinvolto rappresentanti di diverse realtà imprenditoriali, con interventi e premiazioni ufficiali.