Helena Prestes sorprende tutti | sul set di un nuovo progetto cresce la curiosità

Helena Prestes è stata vista in barca sul set di un nuovo progetto, attirando l’attenzione dei fan. La attrice ha mostrato entusiasmo e interesse mentre si dedicava alle riprese. Nessuna informazione ufficiale è stata rilasciata sul ruolo o sulla produzione. La sua presenza in questa location ha suscitato domande sulla natura del lavoro che sta portando avanti. Nessun dettaglio aggiuntivo è stato comunicato riguardo al progetto in corso.

Helena Prestes sul set di un nuovo progetto in barca: entusiasmo e curiosità tra i fan. Helena Prestes è pronta a scrivere un nuovo capitolo del suo percorso professionale. La modella e personaggio televisivo ha lasciato intendere, attraverso alcuni contenuti condivisi sui social, di essere impegnata sul set di un nuovo progetto, suscitando immediatamente l’interesse dei suoi numerosi follower. Nelle ultime ore ha lavorato ad un nuovo shooting direttamente in costume su una barca. Le immagini pubblicate mostrano un’atmosfera dinamica, fatta di backstage, preparativi e momenti di lavoro, senza però svelare troppo su ciò che il pubblico vedrà nei prossimi mesi. 🔗 Leggi su 361magazine.com

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Dalla Casa al jet set: Helena Prestes sorprende tutti con questa alleanza

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