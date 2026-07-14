Un cittadino ha costruito una replica di una nave da guerra statunitense, attirando l’attenzione delle autorità cinesi. La replica, dettagliata e di dimensioni notevoli, è stata scoperta nelle ultime settimane. Non sono stati resi noti dettagli su eventuali motivazioni o implicazioni, ma l’episodio si inserisce in un contesto di tensione tra Cina e Stati Uniti. Le autorità non hanno commentato pubblicamente l’accaduto.

Si vis pacem para bellum. Se si può dare per certa la conoscenza della massima latina tra i funzionari e gli strateghi di Zhongnanhai (il quartiere del potere nella capitale cinese), non si può affermare con la stessa sicurezza che le massime autorità della Repubblica Popolare siano impegnate a metterla in pratica. A distanza di un paio di mesi dall’incontro tra Xi Jinping e Donald Trump durante il quale il Grande Timoniere ha messo in guardia il presidente americano da un confronto pericoloso tra le due superpotenze su Taiwan, nelle ultime settimane si sono infatti susseguiti una serie di segnali che lasciano intendere come Pechino sia più concentrata nel rafforzamento del dispositivo militare che nella ricerca di una vera e propria distensione. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - “Ha costruito una copia di una nave da guerra Usa”: ecco qual è l’ultima mossa di Pechino

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Scoperta nel Regno Unito una copia rarissima della Dichiarazione d'indipendenza USA x.com

Quindi, QUALCUNO ha già ricevuto la copia fisica di Stone Top? reddit