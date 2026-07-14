Guardiola ct dell' Italia per un' ora | la verità del caso Wikipedia

Su Wikipedia è apparsa temporaneamente la voce che indicava Pep Guardiola come nuovo commissario tecnico dell’Italia, anche se non c’è stato ancora un annuncio ufficiale. L’allenatore catalano, attualmente senza contratto dopo aver lasciato il Manchester City, è tra i candidati per la panchina azzurra. La pagina dedicata a Guardiola è stata modificata per circa un’ora prima di essere ripristinata. Nessuna comunicazione ufficiale è stata rilasciata in merito.

Pep Guardiola nuovo commissario tecnico dell'Italia per un'ora. Sebbene l'allenatore catalano, libero dopo la fine dell'esperienza col Manchester City, sia tra i candidati per la panchina azzurra, non siamo ancora al momento dell'annuncio ufficiale anche se Wikipedia ha provato ad anticipare tutti., "Il 15 luglio 2026 Pep Guardiola viene annunciato come nuovo commissario tecnico della nazionale italiana nel corso di una conferenza stampa congiunta dal presidente federale Giovanni Malagò e dal neo direttore tecnico Paolo Maldini": questa la frase comparsa sulla pagina (che tutti gli iscritti a Wikipedia possono liberamente modificare) dedicata alla carriera dell'ex Barcellona e Bayern Monaco, rimossa dalla piattaforma dopo solo un'ora quando era già diventata virale. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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