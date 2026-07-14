Guardie dell’ambiente in campo

Notizia in breve

Il Comune di Pogliano Milanese ha firmato una convenzione con il Corpo Ambientale-Zoofilo, che avrà sede operativa in via Dante Alighieri 7, vicino alla scuola primaria. La collaborazione prevede un aumento dei controlli e una maggiore tutela del territorio e dell’ambiente. Questa iniziativa mira a rafforzare la presenza di guardie dedicate alla salvaguardia dell’area locale. La convenzione rafforza l’impegno del Comune nel monitoraggio e nella protezione delle risorse naturali.