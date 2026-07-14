Guardie dell’ambiente in campo

Da ilgiorno.it 14 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il Comune di Pogliano Milanese ha firmato una convenzione con il Corpo Ambientale-Zoofilo, che avrà sede operativa in via Dante Alighieri 7, vicino alla scuola primaria. La collaborazione prevede un aumento dei controlli e una maggiore tutela del territorio e dell’ambiente. Questa iniziativa mira a rafforzare la presenza di guardie dedicate alla salvaguardia dell’area locale. La convenzione rafforza l’impegno del Comune nel monitoraggio e nella protezione delle risorse naturali.

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Più controlli, più tutela del territorio, più attenzione all’ambiente. Il Comune di Pogliano Milanese ha sottoscritto una convenzione con il Corpo Ambientale-Zoofilo che avrà sede operativa in via Dante Alighieri 7, accanto alla scuola primaria. "L’accordo che abbiamo fortemente voluto - spiega il sindaco Carmine Lavanga - nasce con l’obiettivo di rafforzare le attività di vigilanza ambientale e di tutela del decoro urbano, offrendo un servizio più efficace a favore della comunità". Secondo quanto definito nella convenzione, il Corpo Ambientale Nazionale, attraverso il Nucleo operativo ispettori ambientali comunali e le Guardie Zoofile,... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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