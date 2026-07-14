Guardiamo le cose da un' altra prospettiva?

C’è una persona che è fondamentale nella vita di ognuno di noi: chi ci sa guardare dalla giusta prospettiva. La maggior parte delle volte è un amico o un’amica. Qualche volta è il nostro partner. Altre volte è un genitore o un parente. Altre ancora, più semplicemente, è il nostro o la nostra analista. Senza giudizio, senza invidie, senza chiedere nulla in cambio, questa persona sa fotografare chi siamo, dove stiamo andando, che cosa vogliamo davvero. Nel farlo, non è importante che ci dia il consiglio giusto o che ci fornisca la risposta alle infinite domande che ci stiamo facendo. Ciò che conta, invece, è lo scatto che ci riconsegna di noi, del nostro mondo, di quello che dobbiamo sapere. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

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WHY IS THE CASTLE DRAWN IN ONE POINT PERSPECTIVE

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