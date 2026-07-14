Un incendio ha interessato il capannone della Maten a Piancamuno, azienda produttrice di tappeti e zerbini. Le fiamme sono visibili da tutta la Vallecamonica. Il sito, utilizzato come magazzino, è stato parzialmente distrutto, con il materiale al suo interno coinvolto dal fuoco. Sul luogo sono intervenute numerose squadre dei vigili del fuoco per contenere le fiamme e evitare ulteriori danni.

Un grave incendio sta distruggendo il capannone della Maten a Pian Camuno, azienda specializzata nella produzione di tappeti e zerbini. Dalle prime ricostruzioni, il sito industriale è utilizzato come magazzino e le fiamme hanno intaccato tutto il materiale custodito al suo interno: sul posto stanno operando numerose squadre dei vigili del fuoco. Evacuate alcune abitazioni limitrofe al capannone, mentre sono da valutare le ricadute ambientali. . 🔗 Leggi su Brescia.corriere.it

© Brescia.corriere.it - Grave incendio alla Maten a Piancamuno: le fiamme visibili in tutta la Vallecamonica

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