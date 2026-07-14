Grandinate e tempeste violente Maltempo Italia quando e dove | tremenda previsione

Una forte grandinata ha colpito una zona del nord Italia, causando danni a veicoli e strutture. Contestualmente, temporali intensi si sono abbattuti su diverse regioni, con piogge abbondanti e raffiche di vento. Le allerte meteo sono state attivate in più aree, dove si prevedono ulteriori precipitazioni e condizioni di maltempo nelle prossime ore. La situazione è monitorata dalle autorità competenti.

L’Europa occidentale si ritrova proiettata in uno scenario meteorologico estremo, schiacciata da anomalie termiche che stanno ridisegnando i record storici del continente. Quarantatré, quarantaquattro gradi in Francia occidentale. Un record che non ha precedenti. Una fiammata impressionante che ha immediatamente scatenato la corsa alle proiezioni più catastrofiche sui canali d’informazione e sui social network. Ma chi parla di cinquanta gradi nei primi giorni va fermato subito: «Sta facendo fantameteorologia». A mettere in ordine i dati e a separare i fatti dall’allarmismo è Massimiliano Fazzini, climatologo dell’Università di Camerino con oltre trent’anni di esperienza nello studio dei comportamenti climatici e della fisica dell’atmosfera, intervistato dal Corriere della Sera. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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