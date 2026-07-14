Il festival itinerante Glocal 2026 ha iniziato la sua edizione nel Lazio, portando eventi culturali all’aperto in diverse località della regione. La manifestazione si concentra sull’arte come strumento di rigenerazione territoriale, coinvolgendo diverse comunità. L’iniziativa si svolge durante l’estate, offrendo spettacoli e attività culturali distribuiti in vari luoghi del territorio laziale. La prima tappa ha visto la partecipazione di numerosi artisti e pubblico, con eventi programmati fino a tutta la stagione.

L’arte che rigenera i territori. L’estate laziale si arricchisce di nuove proposte culturali all’aperto. Prende il via l’edizione 2026 di Glocal – Arti e spettacolo tra vicoli e piazze, il festival itinerante ideato per portare il teatro d’autore, la grande musica dal vivo, le esibizioni di strada e l’intrattenimento dedicato ai bambini nel cuore di alcune delle località più suggestive della regione. Promosso da A.T.C.L. – Circuito Multidisciplinare della Regione Lazio, in stretta collaborazione con le amministrazioni comunali coinvolte, l’evento mira a rigenerare lo spazio urbano. Le piazze, i giardini e le strade diventano luoghi di incontro privilegiati, offrendo al pubblico un cartellone di appuntamenti interamente a ingresso gratuito. 🔗 Leggi su Ezrome.it

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© Ezrome.it - Glocal 2026: il festival itinerante che accende l’estate nel Lazio

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Temi più discussi: AL VIA GLOCAL – ARTI E SPETTACOLO TRA VICOLI E PIAZZE: IL FESTIVAL ITINERANTE CHE ACCENDE L’ESTATE NEL LAZIO; Valtiberina Glocal, a Monterchi parte il percorso verso l’intelligenza territoriale; Montefiascone, il Festival dell'Ecologia Integrale si è chiuso nel segno della pace, della cultura e della rigenerazione del territorio.

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