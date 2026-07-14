Gli Stati Uniti hanno utilizzato per la prima volta droni navali kamikaze in operazioni marittime. Questi droni sono progettati per avvicinarsi agli obiettivi e detonare, causando danni diretti. La loro introduzione rappresenta un nuovo approccio nelle attività militari marittime, con la capacità di colpire obiettivi specifici senza dover ricorrere a mezzi più grandi o convenzionali. La mossa si inserisce in un contesto di crescente tensione tra gli Stati Uniti e l’Iran.

Sebbene gli scambi tra Stati Uniti e Iran ormai non siano più una novità, l'uso da parte americana di droni kamikaze marittimi ha rappresentato nelle ultime ore una novità assoluta nella storia di tali operazioni. Per la prima volta, infatti, gli Stati Uniti hanno impiegato in combattimento droni navali d'attacco "one-way". La conferma è arrivata dal Comando Centrale americano (CENTCOM), che ha diffuso immagini dell'operazione condotta contro infrastrutture navali iraniane nell'area di Bandar Abbas. Secondo le autorità statunitensi, i mezzi senza pilota hanno preso di mira un impianto di manutenzione navale e una struttura collegata ai sommergibili iraniani con l'obiettivo di ridurre la capacità di Teheran di minacciare il traffico commerciale nello Stretto di Hormuz. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Gli Usa schierano per la prima volta droni navali kamikaze: ecco come funzionano

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US Iran War News: US Deploys Uncrewed Drone Boats Against Iran, Pentagon Confirms First Public Use

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