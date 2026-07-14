gli uomini di franceschini tramano per mantenere il controllo sulla siae

Gli uomini di Franceschini stanno pianificando strategie per conservare il potere sulla Siae. Le mosse politiche riguardanti il rinnovo dei vertici sono iniziate già nel 2022, con il coinvolgimento di figure chiave come Salvatore Nastasi. Le manovre sono state anticipate rispetto alle procedure ufficiali, con incontri e discussioni interne che hanno segnato l'inizio di un tentativo di influenzare le nomine future.

Le manovre politiche attorno al rinnovo dei vertici della Siae sono cominciate in anticipo. Già nel 2022 il nome di Salvatore Nastasi, uno dei più longevi e trasversali funzionari della macchina dello Stato, protagonista dell’amministrazione culturale sotto ministeri di diverso orientamento politico, era finito al centro di una partita che aveva attraversato il Parlamento e riacceso l’attenzione sugli equilibri della Società italiana degli autori ed editori.? Contenuto riservato agli abbonati. su La Verità L'articolo proviene da La Verità. 🔗 Leggi su Laverita.info

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