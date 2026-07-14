Gli Ambulanti di Forte dei Marmi tornano sul litorale romano | doppio appuntamento a Santa Marinella e Ostia

Gli Ambulanti di Forte dei Marmi sono tornati sul litorale romano con due appuntamenti a Santa Marinella e Ostia. Le bancarelle, note per la qualità e la tradizione, sono state installate nelle rispettive località il 14 luglio 2026. La manifestazione ha visto la presenza di operatori che offrono prodotti di vario genere, mantenendo la tipica organizzazione del mercato storico. Le bancarelle resteranno aperte nelle due località per alcune giornate, attirando visitatori e residenti.

Ostia, 14 luglio 2026 A grande richiesta tornano a colorare l’estate romana, nelle attesissime tappe di Santa Marinella e Ostia, Gli Ambulanti di Forte dei Marmi®, le storiche bancarelle del mercato di qualità più famoso e amato d’Italia, quello vero. Ogni appuntamento rappresenta un evento esclusivo, che porta con sé l’energia e lo stile inconfondibile del vero format originale, da non confondere con le tante velleitarie imitazioni. L’intero litorale romano si prepara dunque a vivere un’esperienza di shopping unica: bancarelle selezionate, eccellenze Made in Italy, capi moda irresistibili e il meglio dell’artigianato contemporaneo. Un vero e proprio spettacolo itinerante che, ovunque, attira e conquista migliaia di visitatori. 🔗 Leggi su Ilfaroonline.it

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