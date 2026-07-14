Il leader del partito ha affermato che il ripristino del reato di abuso d’ufficio sarà incluso nel programma di governo del campo progressista, superando le resistenze di una parte del suo partito. La decisione è definitiva e non ci saranno ulteriori discussioni in merito.

“Se il ripristino del reato di abuso d’ufficio sarà nel programma di governo del campo progressista nonostante la contrarietà mostrata in passato da una parte del PD? Non c’è più da discutere. L’abuso d’ufficio va ripristinato. Tra l’altro quando sono stato al governo, credo nel 2020, io stesso ho proposto una ridefinizione di questa fattispecie che originariamente era molto generica. L’avevamo definita perché fosse uno strumento utile per gli investigatori. Una condotta non solo odiosa in sé ma spesso spia di corruzione e di reati più gravi. Non c’è da discutere. L’abuso d’ufficio sarà nel nostro programma”. Lo ha detto il presidente del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte durante la conferenza stampa a Roma sulle proposte di legge a firma M5S per il contrasto alle organizzazioni mafiose. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Giustizia, Conte: “Ripristino abuso d’ufficio sarà nel nostro programma”

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Giustizia, Conte: Ripristino abuso dufficio sarà nel nostro programma

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