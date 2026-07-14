Intervenuto in conferenza stampa, Cristiano Giuntoli si è così presentato all’ambiente Atalanta. Le parole di Giuntoli. Sono molto onorato di essere all’Atalanta. Devo ringraziare Luca, perché penso sia un grande uomo di calcio: proprio per questo ho accettato. Ringrazio anche Antonio Percassi e Pagliuca perché mi hanno dato questa opportunità. Non puoi non innamorarti dell’Atalanta, pensando al percorso di Antonio Percassi, che è passato dalle giovanili alla prima squadra fino a diventare presidente. È una vera sintesi di cosa significhi essere presidente, ma soprattutto tifoso. Ogni anno l’Atalanta sforna tantissimi talenti per il calcio europeo e mondiale. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Giuntoli: “Sarri è cambiato in meglio. L’ho trovato più aggiornato”

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Temi più discussi: Buon viaggio, Atalanta. Quel filo d’ansia del primo giorno: tocca al mercato cancellarlo; Vergara, frenata improvvisa per il rinnovo: nessuna intesa sull’ingaggio; Napoli, frenata Vergara: rinnovo bloccato. Cosa può succedere e l'offerta Atalanta rifiutata; New Balance Arena, domani è il giorno di Giuntoli.

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