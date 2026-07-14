Giuntoli | Sarri è cambiato in meglio L’ho trovato più aggiornato

Da ilnapolista.it 14 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Cristiano Giuntoli ha dichiarato in conferenza stampa di aver notato un miglioramento nel modo di lavorare di Maurizio Sarri, definendolo più aggiornato. Ha anche espresso il suo onore nel presentarsi all’ambiente dell’Atalanta.

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Intervenuto in conferenza stampa, Cristiano Giuntoli si è così presentato all’ambiente Atalanta. Le parole di Giuntoli. Sono molto onorato di essere all’Atalanta. Devo ringraziare Luca, perché penso sia un grande uomo di calcio: proprio per questo ho accettato. Ringrazio anche Antonio Percassi e Pagliuca perché mi hanno dato questa opportunità. Non puoi non innamorarti dell’Atalanta, pensando al percorso di Antonio Percassi, che è passato dalle giovanili alla prima squadra fino a diventare presidente. È una vera sintesi di cosa significhi essere presidente, ma soprattutto tifoso. Ogni anno l’Atalanta sforna tantissimi talenti per il calcio europeo e mondiale. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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