Dopo la rottura con un collaboratore di lunga data, una ballerina italiana ha condiviso sui social alcune foto che suggeriscono un nuovo rapporto sentimentale. Le immagini mostrano dettagli che indicano un possibile nuovo compagno, senza ulteriori conferme ufficiali. La donna non ha ancora commentato pubblicamente la natura del suo stato sentimentale. La notizia ha attirato l’attenzione dei follower, senza che siano stati forniti ulteriori dettagli.

Dopo la fine della storia con Marcello Sacchetta, Giulia Pauselli è tornata al centro dell’attenzione per alcune immagini condivise sui social che mostrano un possibile nuovo capitolo della sua vita sentimentale. L’ex ballerina di Amici, che negli ultimi mesi aveva scelto la riservatezza, è apparsa in compagnia di un uomo, alimentando le voci su una nuova relazione. Un cambiamento che arriva dopo un periodo complesso, segnato anche da riflessioni personali e dal desiderio di ritrovare equilibrio. La rottura con Marcello Sacchetta. La relazione tra Giulia Pauselli e Marcello Sacchetta è stata una delle più seguite nate nel mondo di Amici, consolidata anche dalla nascita del figlio Romeo Maria. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it

© Anticipazionitv.it - Giulia Pauselli ritrova l’amore dopo la rottura con Marcello Sacchetta: chi è il nuovo compagno

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