Per quattro settimane, 80 giovani tra i 14 e i 19 anni hanno partecipato a un progetto di lavoro collettivo in città, accompagnati da volontari adulti. Durante l’attività, i partecipanti hanno svolto diverse mansioni con il supporto di tutor e handyman, volontari capaci di trasmettere competenze tecniche e artigianali. L’obiettivo principale era coinvolgere giovani e adulti in attività condivise, favorendo il confronto e la collaborazione tra le diverse fasce di età.

Quattro settimane di lavoro, 80 ragazzi e ragazze dai 14 ai 19 anni coinvolti sotto la guida di tutor e handyman (volontari adulti tuttofare e capaci di trasmettere piccole competenze tecniche e artigianali). Tre associazioni (La Risorgiva, Pro Loco e Semeion Teatro) e otto esercizi commerciali, un concerto con i ragazzi del territorio, 30 giovani nello staff dell’evento e 300 persone nel pubblico. Sono i numeri della quarta edizione del progetto " Ci sto! Affare fatica ", organizzato dal Comune di Settimo Milanese in collaborazione con la cooperativa sociale Serena e cofinanziata dal bando Microsoft Lombardia Community Challenge di Change... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Giovani e adulti insieme per la città: "La fatica ci fa fare nuove amicizie"

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