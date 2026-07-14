Le vendite di giornali sono diminuite di circa il 10% rispetto all’inizio del secolo. Lo ha segnalato l’Autorità per le comunicazioni, evidenziando un calo significativo nel settore dell’editoria cartacea. La diminuzione riguarda sia quotidiani che periodici, con ripercussioni sulla diffusione dell’informazione. La tendenza si mantiene stabile nel tempo, secondo i dati raccolti. Nessuna informazione è stata fornita sui motivi specifici di questa contrazione.

Un dato che genera preoccupazione per lo stato di salute della democrazia e per la capacità, sempre meno diffusa, di informarsi e sviluppare senso critico di fronte agli avvenimenti nazionali e mondiali “Lanota più dolentedal sistema dei media arriva dall’editoria quotidiana, che nel 2025 ha visto la diffusione delle copie cartacee crollare a 1,2 milioni di unità giornaliere, quasiun decimo di quanto si vendeva all’inizio del secolo“. Parole di viva e tangibile preoccupazione quelle del presidente dell’Agcom,Giacomo Lasorella, che nella giornata odierna ha presentato la Relazione Annuale dell’Autorità al Parlamento. Il crollo della vendita... 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Giornali, l’allarme di Lasorella (Agcom): ‘Vendite crollate di un decimo rispetto a inizio secolo’

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