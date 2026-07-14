Giorgia fa caldo
Sui muri di Torino sono comparsi nuovi manifesti di Extinction Rebellion, movimento che si definisce apartitico. La presenza dei manifesti si è verificata in un contesto di temperature elevate, mentre alcuni cittadini si trovavano all’aperto a godersi una giornata fresca. La discussione sulla figura dei politici continua a essere presente, con riferimenti alla possibilità di attribuire loro responsabilità per vari problemi, senza ulteriori dettagli sulle azioni o reazioni ufficiali.
Il brutto dei politici è che non se ne può fare a meno. Il bello è che li si può incolpare di qualsiasi cosa. Ci stavamo riflettendo ieri, mentre eravamo sul nostro terrazzo a goderci finalmente un bel freschino e abbiamo letto che sui muri di Torino sono apparsi dei nuovi manifesti di Extinction Rebellion, il movimento apartitico (più o meno.) che ha come missione spingere i governi ad agire contro la crisi climatica; insomma sono quelli che viaggiano come matti di qua e di là, in macchina e in aereo, per contestare l'uso di combustibili fossili per le macchine e gli aerei e ogni tanto rovesciano coloranti nei canali delle città come atto di protesta, per scoprire poi di aver sterminato tutti i pesci che ci vivevano. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Risveglio Caldo
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Febo Apollo innamorato della nostra Giorgia (speriamo che lei lo convinca a placare un po' il caldo ) #giorgiacardinaletti #telegiornaliste #fascino #stile #anchorwoman facebook
L’ultima perla di Angelo #Bonelli: Fa caldo, Giorgia #Meloni deve rispondere. #Governo irresponsabile #avs #meteo #30giugno #iltempoquotidiano @alegallicola iltempo.it/politica/2026/… x.com
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