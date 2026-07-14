giorgia fa caldo

Il brutto dei politici è che non se ne può fare a meno. Il bello è che li si può incolpare di qualsiasi cosa. Ci stavamo riflettendo ieri, mentre eravamo sul nostro terrazzo a goderci finalmente un bel freschino e abbiamo letto che sui muri di Torino sono apparsi dei nuovi manifesti di Extinction Rebellion, il movimento apartitico (più o meno.) che ha come missione spingere i governi ad agire contro la crisi climatica; insomma sono quelli che viaggiano come matti di qua e di là, in macchina e in aereo, per contestare l'uso di combustibili fossili per le macchine e gli aerei e ogni tanto rovesciano coloranti nei canali delle città come atto di protesta, per scoprire poi di aver sterminato tutti i pesci che ci vivevano. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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Risveglio Caldo

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