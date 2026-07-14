Giorgia fa caldo

Da ilgiornale.it 14 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Sui muri di Torino sono comparsi nuovi manifesti di Extinction Rebellion, movimento che si definisce apartitico. La presenza dei manifesti si è verificata in un contesto di temperature elevate, mentre alcuni cittadini si trovavano all’aperto a godersi una giornata fresca. La discussione sulla figura dei politici continua a essere presente, con riferimenti alla possibilità di attribuire loro responsabilità per vari problemi, senza ulteriori dettagli sulle azioni o reazioni ufficiali.

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Il brutto dei politici è che non se ne può fare a meno. Il bello è che li si può incolpare di qualsiasi cosa. Ci stavamo riflettendo ieri, mentre eravamo sul nostro terrazzo a goderci finalmente un bel freschino e abbiamo letto che sui muri di Torino sono apparsi dei nuovi manifesti di Extinction Rebellion, il movimento apartitico (più o meno.) che ha come missione spingere i governi ad agire contro la crisi climatica; insomma sono quelli che viaggiano come matti di qua e di là, in macchina e in aereo, per contestare l'uso di combustibili fossili per le macchine e gli aerei e ogni tanto rovesciano coloranti nei canali delle città come atto di protesta, per scoprire poi di aver sterminato tutti i pesci che ci vivevano. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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