Paola Cortellesi fa infuriare Giorgia Meloni | cos’è successo

Durante la trasmissione speciale sulla festa della Repubblica su Rai 1, Paola Cortellesi ha tenuto un monologo senza fare riferimenti diretti a Giorgia Meloni, che era presente in studio. La conduttrice non è stata citata né coinvolta nel discorso. Dopo l’intervento, si sono registrate reazioni di disagio da parte di Meloni.

Tutti si sarebbero aspettati anche una menzione aGiorgia Meloni, presenti tra le prime file e soprattutto la prima donna a ricoprire il ruolo di Presidente del Consiglio ed invece no. Quando Paola Cortellesi, nel suo discorso, ha nominato in 11 minuti di monologo i diversi personaggi che hanno fatto la storia italiana, lei non è stata mai menzionata. Si conoscono bene quali sono le idee politiche dell’attrice e può sembrare anche chiaro il motivo per cui Paola Cortellesi non l’abbia voluta menzionare, ma, secondo un’indiscrezione deIl Foglio, sembra che Palazzo Chigi si sia indispettito per la mancata menzione. I testi che sono stati letti in occasione dell’evento trasmesso sulla Rai, ovviamente erano stati tutti letti e approvati prima. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

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